Covid ad Agerola: 2 guariti e 5 nuovi positivi

Come si legge sul profilo Facebook del Comune: “Dai dati ufficiali trasmessi dalle autorità sanitarie registriamo due guariti e cinque nuovi casi positivi nel periodo dal 4 all’8 febbraio. Nelle ultime settimane si rileva un incremento dei casi positivi, in larghissima percentuale riconducibili ad una precisa catena del contagio, prontamente ricostruita e messa sotto osservazione. I casi positivi di oggi sono emersi da tampone di controllo effettuato al termine del periodo ordinario dei 10 giorni di isolamento domiciliare. Deve emergere la determinazione di non gettare alle ortiche i sacrifici dei mesi scorsi. Prestare massima attenzione da prestare nei contatti familiari. Limitare gli incontri tra parenti ed amici. Rispettare rigorosamente le misure di precauzione (mascherina, igiene delle mani e distanza di sicurezza)”.