Covid ad Agerola: 1 cittadino guarito e 2 nuovi casi positivi ad Agerola negli ultimi cinque giorni. La comunicazione: “I dati trasmessi dalle autorità sanitarie registrano nel periodo 15 – 19 febbraio un cittadino guarito e due nuovi casi positivi. Questi ultimi si sono sottoposti a tampone di controllo, l’uno all’interno della struttura ospedaliera ove si reca per propri trattamenti periodici e l’altro per il verificarsi di casi positivi nella propria sede lavorativa fuori territorio comunale. Entrambi si trovano in quarantena. Ancora una volta ribadiamo il rispetto delle misure anticovid-19. Prestare massima attenzione nei contatti familiari. Limitare gli incontri tra parenti ed amici. Rispettare rigorosamente le misure di precauzione (mascherina, igiene delle mani e distanza di sicurezza)”.