Covid a Scala: negativi dipendenti e assessori comunali

Covid a Scala. Ieri il Comune ha registrato due nuovi casi di positività al Covid-19. Come anticipato in un precedente articolo, si tratta della signora R.A., risultata positiva in seguito a tampone effettuato presso il Presidio di Castiglione a causa di un malore, e la signora C.M. rientrante nei contatti del dott. Basilio Cretella.

“Quindi, dei 26 tamponi effettuati ieri mattina, 1 ha dato esito positivo e 25 hanno dato esito negativo, compresi quelli effettuati dal Vice Sindaco, Ivana Bottone, dall’Assessore, Salvatore Bottone e dai Dipendenti del Comune di Scala”. La bella notizia che arriva dal Comune.

Inoltre, questa mattina all’Usca del porto di Maiori si faranno circa 90 tamponi molecolari ai ragazzi della Prima Media di Scala, alla loro famiglia, ai docenti e al personale Ata.