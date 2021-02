Covid a Meta: bisogna essere solidali

Dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza del sindaco di Meta Giuseppe Tito, che, tra le altre cose, stabilisce che l’orario di chiusura all’utenza per i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie e pasticcerie) è fissato alle ore 16.00, nel comune metese si è registrato un calo dei casi di positività al Covid-19.

Però, se vogliamo contenere maggiormente il numero dei contagi, allora, è necessario che i cittadini non solo rispettino i punti dell’ordinanza, ma anche che loro non si spostino tra comuni per ragioni futili, come andare a bar o ristoranti, magari andando nella vicina Piano di Sorrento , ma solo per motivi di stretta necessità.

Progetto Alternanza scuola-lavoro con Positanonews Marrone Gianluca IV B