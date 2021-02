Covid-19, sono 31 i nuovi casi in penisola sorrentina. Ben 16 a Massa Lubrense

Aggiorniamo i dati relativi alla situazione epidemiologica da Covid-19 in penisola sorrentina che oggi registra 31 nuovi positivi con un boom di contagi a Massa Lubrense, dove i contagi nelle ultime 24 ore sono stati ben 16.

Sono, invece, 13 i guariti del giorno e sale, quindi, a 552 il totale degli attualmente positivi sull’intero territorio della penisola sorrentina.

Un dato che continua ad aumentare in modo costante e che non può non destare preoccupazione ed invitare ad atteggiamenti responsabili, rispettosi delle norme finalizzate al contenimento dei contagi. L’invito resta quello di non abbassare la guardia, di indossare correttamente la mascherina, igienizzarsi spesso le mani e mantenere il distanziamento sociale, evitando assembramenti che possono essere facile veicolo della diffusione del virus.