Covid-19, sono 13.659 i contagi di oggi in Italia. Il tasso di positività è al 5,06%

Il bollettino di oggi, 4 febbraio 2021, della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute comunica che sono 13.659 i nuovi contagi da Coronavirus sul territorio nazionale contro i 13.189 di ieri Da ieri si registrano altri 422 decessi contro i 476 di ieri. Sono 270.142 i tamponi eseguiti in 24 ore tra molecolari e antigenici a fronte dei 279.307 di ieri. Il tasso di positività è al 5,06% rispetto al 4,72% di ieri. Aumentano leggermente i pazienti ricoverati in terapia intensiva che oggi sono 2.151, 6 in più rispetto alla giornata di ieri. Sono invece 17.680 le persone guarite contro le 15.749 di ieri