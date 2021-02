Covid-19, oggi nessun nuovo positivo in costiera amalfitana

Aggiorniamo come di consueto la situazione epidemiologica in costiera amalfitana. Nella giornata odierna non si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19 in nessun comune costiero, mentre arriva la buona notizia della guarigione di un cittadino di Atrani.

Sono, quindi, 91 le persone attualmente positive sull’intero territorio della costiera amalfitana. Restano Covid-free i comuni di Cetara, Conca dei Marini e Furore.