Costiera: torna il Premio Letterario “Il blu ed il verde: Erchie ci racconta”. Tutti i dettagli

Costiera amalfitana. Torna il Premio Letterario “Il blu ed il verde: Erchie ci racconta“, arrivato alla sua settima edizione.

Il Premio Letterario “Il blu ed il verde: Erchie ci racconta” ha la finalità di valorizzare la cultura legata al territorio. Il concorso ha come oggetto un racconto che abbia un’ambientazione o un legame con Erchie o con la costiera amalfitana in generale.

Regolamento

Il racconto dovrà essere redatto in lingua italiana e dovrà avere l’estensione massima di 25 pagine con dimensione foglio A4. L’elaborato dovrà essere scritto in carattere Times New Roman, corpo 14, interlinea doppia. Sulla prima pagina (esclusa dal conteggio delle 25 pagine) dovrà comparire solo il titolo dell’elaborato, non il nome dell’autore, né altro contrassegno. È consentito partecipare con un unico elaborato e non sono ammessi lavori collettivi. I partecipanti con l’invio dell’elaborato autorizzano gli organizzatori del Premio alla diffusione ed alla stampa del racconto per fini esclusivamente necessari allo svolgimento della manifestazione.

Modalità invio elaborati

Ciascun elaborato corredato dalla relativa scheda di partecipazione deve essere inviato con uno dei due metodi previsti: 1. Invio digitale: come documento MS Word o PDF allegato ad una email inviata all’indirizzo: premioerchieciracconta@gmail.com 2. Invio cartaceo: per posta ordinaria all’indirizzo: Segreteria del premio letterario “Erchie ci Racconta”, Via Provinciale, 19 – 84010 Erchie di Maiori (Salerno). Nel primo caso, insieme all’elaborato, allegata alla stessa e-mail, dovrà essere inviata la scheda di partecipazione completata in ogni sua parte. Nel secondo caso, nel plico postale dovranno essere inserite due buste chiuse, una contenente il testo del racconto, e l’altra con la scheda di partecipazione completata in ogni sua parte. In entrambi i casi le schede di partecipazione saranno conservate nella massima riservatezza dalla segreteria del concorso mentre tutti gli elaborati saranno inoltrati in forma anonima alla Giuria.

Programma

Dal 01 febbraio al 15 giugno 2021: invio dei racconti con le modalità sopraindicate. 15 giungo 2021: Termine ultimo per la ricezione degli elaborati. Per l’accettazione sarà valida la data di invio degli stessi. Dal 15 giugno al 15 luglio 2021 prima fase: la giuria seleziona i dieci racconti più meritevoli che accedono alla fase finale. Dal 16 Luglio 2021 al 31 agosto 2021: seconda fase, la giuria sceglie tra i dieci finalisti i tre racconti vincitori. Sabato 11 Settembre 2021: SERATA FINALE E PREMIAZIONE I dieci lavori che accedono alla fase finale saranno pubblicati on line sul sito: www.unitipererchie.com. Durante i mesi estivi, dal 16 luglio al 10 settembre, potranno essere organizzate serate di promozione del Premio con lettura pubblica di brani estratti tra i dieci racconti finalisti. La segreteria del premio si riserva eventuali modifiche al programma se dovessero sopraggiungere ordinanze per il contenimento della emergenza sanitaria per Covid-19.

Giuria

don Francesco Della Monica

Presidente di giuria

Flavia Amabile

Giornalista, La Stampa, scrittrice

Mafalda Bruno

Giornalista, direttore mensile ‘Noi di Cetara’ e Vice Direttore ‘Free Top News’

Ettore Castagna

Antropologo

Marco Galdi

Professore associato di Diritto Pubblico UNISA. Presidente società Filellenica Italiana

Maria Rosaria Sannino

Giornalista, presidente del Club Unesco Amalfi

Mariella Sportiello

Giornalista, Il Mattino

Premi

Primo premio: Attestato di premiazione su pergamena. Soggiorno a Erchie per due persone con due pernottamenti in casa vacanza e una cena per due. E’ compreso il parcheggio e il servizio balneare gratuito. Premio da utilizzare entro l’anno 2021.

Secondo Premio: Attestato di premiazione su pergamena. Soggiorno a Erchie per due persone con due pernottamenti in casa vacanza. E’ compreso il parcheggio e il servizio balneare gratuito. Premio da utilizzare entro l’anno 2021. Terzo Premio: Quadro a olio di Erchie. Attestato di premiazione su pergamena. Ai dieci finalisti verrà consegnato un attestato di partecipazione ed una piccola ceramica di Vietri.

Clicca qui per consultare il regolamento