Costiera Amalfitana, venerdì 26 febbraio interruzione dell’energia elettrica: ecco dove.

E-Distribuzione – Infrastrutture e Reti Italia – Zona SALERNO-SALA CONSILINA in occasione della conclusione dei lavori di manutenzione straordinaria della rete Alta Tensione, linea 60 kV CP Lettere – CP Agerola in Provincia di Napoli a cura Terna Rete Italia S.p.A., informa che venerdì 26 febbraio 2021, dalle ore 00.00 alle ore 8.00, per consentire il ritorno al normale assetto di rete e lo smontaggio dei gruppi elettrogeni installati, la fornitura di energia elettrica verrà interrotta.

Ecco le zone interessate:

Comune di Amalfi

LOC SUP.MARINA PICC SN, PIAZZA DON AMODIO G. 1,10,2,3,5,6,7,SN, PIAZZALE PROTONTINI 6,7,8, SAL CASANOVA SN, SAL PASTENA 11,17,19,2,23,25,3,4,5,6,8,9,SN, SAL POGEROLA 1,10,11,12,15,3,30,6,8,SN, SAL S.CATERINA 4, SAL SPINALE 1,13,17,19,5,6,7,8,9, VIA AUGUSTARICCIO F SN, VIA AUGUSTARICCIO G 1,11,13,14,16,17,22,24,26,3,30,32,40,46,6,7,9,SN; VIA CAPPELLA 10,4,6,9,SN; VIA CARAMMONE SN; VIA CASA DELINA 2,3,5,6,7,8; VIA CASA INGENITO 1,10,12,13,14,15,17,19,2,21,3,4,5,6,7,8,9,SN; VIA CASA LAUDANO 11,13,15,5,7,9; VIA COSTANTINOPOLI 1,11,13,16,18,3,5,7,8,9,SN; VIA FAMULI 1,10,16,2,3,4,5,6,8; VIA FINESTRA 1,10,13,17,19,2,21,25,29,3,5,6,7,9,SN; VIA G. AMENDOLA 1,10,18,2,20,24,26,28,3,4,5,6,8; VIA GIOVANNI AMALFI 10,13,14,17,20,22,26,27,28,3,34,36,4,42,44,5,6,8,9,SN; VIA GROTTE PALAVENA 1,10,11,12,13,15,20,21,22,23,5,8,SN; VIA LEONE X PAPA 27;VIA LEONE X PAPA 101,105,107,109,111,113,117,121,125,127,129,133,137,139,141,147,16,22,24,26,28,3,30,34,36,40,48,50,54,79,81,85,89,93,97,99,SN; VIA LEONE 139,95; VIA MAESTRA VILL 124,13,15,17,19,21,6,64,68,72,9; VIA MAESTRA VILLAG 118,12,122,124,126,14,16,18,2,22,30,4,46,48,54,56,58,6,60,62,8,87,SN; VIA MAESTRA VILL SN; VIA MARCHESE SN; VIA MARRANO 1,3,5,7,SN; VIA MAURO COMITE 12,18,8; VIA MOLA DEL SALICE 10,11,12,13,15,16,2,20,21,23,25,27,29,4,5,6,7,8,9,SN;VIA MONTE ROSSO 1,11,15,19,2,21,23,3,6,7,SN;VIA MONTELUNGO 1,2,3,4,7;VIA MONTETILLO 2;

VIA NAZ.LE SORRENTO IP; VIA ORSO CASTELL.TA 2,4;VIA ORTELLO 1,10,13,17,19,2,21,23,25,3,4,6,7,SN;VIA OSPEDALE 1,10,13,2,21,3,4,6,7,8,9,I.P.,SN;VIA PALAVENA 1,10,11,13,2,3,4,5,6,7,SN;VIA PETRARCA 10,12,14,18,2,6,8;VIA PIMENIO VESCOVO 1,10,12,14,16,18,2,20,24,26,28,32,34,36,38,48,6,7,8,9,SN;VIA PUZZILLO 1,4,5;VIA QUASIMODO SN;VIA RIULO 1,10,11,12,13,14,16,19,20,21,22,26,28,3,30,32,36,38,40,42,44,48,52,54,56,58,6,60,62,64,66,68,7,8,9,SN;VIA S CROCE SN;VIA S. QUASIMODO 1,16,20,28,3,30,32,34,36,4,5,6,7,SN;VIA S.CATERINA 3;VIA S.CROCE SN;VIA S.MARCO 1,3,4,5,6,7;VIA S.MICHELE ARCAN 1,10,12,13,15,17,19,21,23,3,31,33,5,7,9,SN;VIA S.PIETRO DUDARO 1,11,13,15,19,2,3,4,6,7,8,9;VIA SALICE 21A,21B,21C,21D,SN;VIA SOPRAMARE 11,12,14,15,18,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,3,30,31,32,35,36,37,38,39,40,40B,41,43,45,46,47,48,49,52,53,54,58,59,60,62,66,68,7,70,72,74,8,SN;VIA TOBULUM 1,2,3,4,5,6,9,I.P.,SN;VIA TORRE VETTICA 1,2,3,6,8,SN;VIA VAGNO 4;VIA VALLE DI POGER SN;VICO CORTE AMENDOLA 1;VICO POMICARA 1,18,2,20,22,24,26,4,6,SN

Comune di Atrani

CORSO VITTORIO EMANUELE 11,15,23,25,27,29,31,5,7B,SN; LOC SUP. MARINELLA SN; PIAZZA UMBERTO I SN; VIA CAMPO 11,33; VIA COLAVOLPE G. 12,18,2,20,22,24,26,28,3,4,5,8; VIA G. DI BENEDETTO 1,3,SN;VIA MARINELLA 13,2,3,4,5,6,7,9,SN;VIA PEI MONTI 20; VIA S SEBASTIANO 11,12,13,4,6;

VIA TORRICELLA 1,10,11,15,18,2,3,30,4,5,6,7,8,9

Comune di Conca dei Marini

CORSO UMBERTO I 10,14,16,17,2,27,3,4,6,9; PIAZZA OLMO SN; SS STATALE 163 69; SS STATALE 366 27,35,37,43,53,55,57,62,72,78,9,SN; VIA ACQUAROLA 12,14,15,2,4,5,50,52,5Bis,6,69,88,9,90,SN; VIA AMODEI 10,12,15,16,2,25,3,34,36,38,4,5,8,9,SN; VIA CIGLIO 1,10,12,13,16,17,18,2,21,23,3,4,43,45,47,5,6,SN; VIA DELLE QUERCE SN; VIA LAMA OLMO 6,9; VIA MIRAMARE SN; VIA NAZIONALE SN; VIA PANORAMICA 50,SN; VIA PIEDICAMPO 1,10,12,13,18,2,25,6; VIA S ANTONIO 11,12,13,14,15,17,18,19,2,23,3,30,4,5,6,7,8,9,999,SN; VIA S MICHELE 1,11,13,15,1B,2,21,23,27,3,46,5,7,9,SN; VIA TORRE 1,10,11,13,16,2,20,3,31,4,5,6,7,8,9,SN

Comune di Furore

CONTRADA CARRITO SCHIATR 13,17,19,3,4,5,6,SN; SAL S ELIA 1,11,2,4,5,5B,7,8,9,SN; VIA ALDO MORO 1,11; VIA BOTTEGHELLE 1,2,3,4,5,8

VIA CROCE 1,13,1A,2,3,3A,4,5,6,7,8,SN; VIA LE PORPORE 1,10,18,2,20,22,26,3,4,5,6,7,8,9,SN; VIA LI CUOMI 2,3,SN; VIA LI SUMMONTE 7,8,9,SN

VIA MARINA 1,17,2,3,5,6,7,8,SN; VIA NAZ PER SORRENT 7,9,SN; VIA ROMA SN; VIA S MARIA 7; VIA S NICOLA 1,10,12,18,22,26,3,4,6,8,SN

VIA SUMMONTE 18,24,8; VIA TEGLIA 20,30,7,SN

Comune di Maiori

FRAZIONE VECITE SN; SP CHIUNZI NUOVA 180,SN; VIA CASA INGENITO 1,3,SN; VIA CASALE BELVED 1,10,12,13,14,15,2,3,4,6; VIA CHIUNZI 151,153,155,157,163,165,177b,179,189,SN; VIA DISCEDE 10,11,12,16,18,2,3,4,5,6,7,8,SN; VIA S MARTINO 1,2,4,6,SN; VIA TRAPULICO 1,2,3,5,7,SN

Comune di Positano

GRD MONTEPERTUSO 10,12,13,14,16,17,18,18/4,20,21,22,23,24,25,26,28,3,30,34,38,40,42,46,48,5,50,58,60,64,7,70,72,77,8,88,SN; PIAZZA MULINI 10,12,14,16,18,2,20,6,8,SN; SAL MONTEPERTUSO 10,120,18,22,26,29,30,32,36,38,40,46,50,55,64,SN; VIA ARIENZO 11,12,13,15,17,2,21/30,23,27,28,30,31,32,33,34,35,37/A,39,4,41,42,49BIS,5,5/B,52,5B,64,65,7,72,74,76,9,IP,SN; VIA BOSCARIELLO 159,173,SN; VIA CAMPOLI MONTEP 3,SN; VIA CANNETO 999; VIA CANNOVACCIO 23,25,38,44,46,48,52; VIA CAPPELLA MONTEP 100,107,109,115,13,15,17,21,23,25,26,27,27B,27D,27E,31,33,36,36B,38,39,41,44,45,47,50,51,53,57,58,59,63,64,67,68,69,6A,71,73,74,76,83,84,88,91,94,97/99,98,SN; VIA CHIESA NUOVA 43B,45,47,49,51,52,53,53A,55,63,65,71,78A,8,80,82,88,90,94,96,SN; VIA COLOMBO CRIST. 54,82,SN; VIA CORVO 10,103,11,12,13,15,18,18/2,1C,2,21,23,24,25,26,27,29,31,33,37,3B,4,43,47,5,53,55,57,59,6,69,75,77,79,85,87,89A,9,91,94,95,97,99,9E,SN; VIA FIUME NOCI 147,25,3,392,5,50,52,57,SN; VIA FORNILLO 127,168,SN,VIL D; VIA GENOINO TRARA 1,12,13,14,15,16,17,18,19,22,23,24,25,3,31,32,33,37,39,41,45,47,49,5,7,9,SN; VIA GLADIOLI 33,SN; VIA GRADONI 1/D,11,13,16,17,19,23,3,33,8,SN; VIA LIPARLATI 11,13,14,15,17,188,19,2,21,22,27,28,31,32,34,38,4,52,6,7,9,9/2,SN; VIA MANDORLI 22,24,26,35,39,SN; VIA MANGIALUPINI 20,27,38;

VIAMARCONI1,104,11,115,116,117,119,121,123,125,127,129,138,139,140,141,142,143,146,149,150,151,156,159,159/2,160,165,166,170,173,174,175,178,182,183,196,206,23,25,27,362,364,366,368,372,376,378,388,390,394,4,412,45,47,49,5,62,64,66,80,82,86,SN; VIA MONS.SAVERIO C. 11,13,19,28,29,32,34,4,6,60,64,8,SN; VIA MONS.TALAMO V. 12,20,3,4,47,6,67,69,7,71,SN; VIA MULINI 10,19,2,6,8,SN; VIA NOCELLE 12,25,29; VIA OLEANDRI 2,4,5,6; VIA PASITEA 122; VIA PESTELLA 1,100,104,12,12B,14,16,17,18,19,2,20,21,21/A,23,24,25,29,3,30,34,36,36BIS,37,38,39,44,5,50,53,58,59,6,60,62,66,68,7,76,8,80,92,SN; VIA POSITANESI AMER 10; VIA REGINELLA SN; VIA S CROCE 1,10,11,13,14,16,17,18,19,1A,2,20,21,22,23,24,25,27,29,3,31,32,33,35,37,39,4,40,41,43,45,47,5,6,61,63,7,8,9,9BIS,SN; VIA SARACENO 1,19,21; VIA SCALINATELLA 29; VIA SELVA MONTEPERT 14,19,2,29,31,33,39,41,43,47,76,9,SN; VIA SPONDA 110,13,44,48,50,52,56,58,6,60,62,70,80,82,86,98,SN

VIA STEFAN ANDRES 5; VIA TAGLIATA MONTEP 1,10,11,12,13,15,16,19,21B,22,23,25,3,32,33,41,45,5,53,6,77,9,SN; VIA TAGLIATA 83; VIA W.KEMPFF 1,10,11,12,13,14,15,18,2,22,24,26,28,4,7,8,SN

Comune di Praiano

VIA ANTICO SEGGIO 25/B,33,5;VIA CAPO VETTICA 1,10,10A,11,12,13,16,16A,17,18,18A,19,19B,20,22,24,25,26,3,31,39,4,4BIS,5,50,7,9,SN; VIA CASA CINQUE 14,19,D18; VIA COSTANTINOPOLI 1,10B,11,14,16,16A,17,18,2,20,20BIS,21,22,23,24,25,27,27A,29,30,36,4,5,6,7,9,D20,SN; VIA CROCE 1,10,13,15,16,17,17/A,19,23,27,29,34,5,6,8,9,SN; VIA DUOMO 14; VIA FLAVIO GIOIA 15,19,25,29,33,35,36,39,42; VIA GRADILLO 1,10,12,14,16,18,36,4,44,6,75,8,SN; VIALE MARZANO 2,4,5; VIA MARCONI 8,P8; VIA MIGLINE 1,10,11,12,13,14,16,2,26,3,6,6/A,8,9,SN; VIA MORESSA 19,2,23; VIA MURICIELLO 1; VIA PRAIA 10,34; VIA ROMA 1,10,12,17,19,2,22,24,31,33,34,36,4,40,41,42,43,46,48,49,51,53,55,57,58,6,63,7,76,8,SN; VIA S GIOVANNI 10,27,44,46,48,50,52,56,60,62,SN; VIA S GIULIANO 1,11,13,17,19,2,21,28,5,6,8,9,SN; VIA S TOMMASO 11,14,16,18,19,2,20,22,23,23A,24,25,26,37,39,4,41,45,5,5/C,53,55,6,SN; VIA TERRA MARE 2,22,3,7,SN; VIA ULIVI SN

Comune di Ravello

PIAZZA CHIESA CASTIGL 1,12,15,3,4,9,SN; PIAZZA DUOMO 1,14,6,SN; PIAZZA FONTANA 1,2,36,8,SN; PIAZZA VESCOVADO 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9,SN; SP CASTIGLIONE BIV 1,10,12,14,15,16,18,2,20,21,24,28,2B,3,30,32,3B,41,45,47,49,5,50,6,63,65,7,9,SN; VIA BARTOL. DA FOGGIA 12,SN; VIA BONITO SN; VIA CIGLIANO 8,SN; VIA CIVITA SN; VIA FIUME 2; VIA GRADILLO 19,3,4,5,SN; VIA GROTTA PETINA 1,27,29,4,45,5,6,SN; VIALE GIOAC.NO D’ANNA 10,11,12,14,15,16,2,21,22,24,25,26,27,28,3,30,31,4,5,6,7,8,9,SN; VIA MADONNA OSPEDAL 10,12,15,17,21,23,25,27,29,3,31,4,5,6,7,8,9,SN; VIA NUOVA CHIUNZI 1,11,15,17,19,23,9; VIA PETRITO 1,5,7,SN; VIA REPUBBLICA 2,2A,4,8; VIA ROMA 1,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,22,24,25,27,28/30,29,3,31,32,34,35,36,38,4,40,41,42,44,46,47,48,5,50,54,6,62,66,7,8,9,SN; VIA S FILIPPO NERI 1,10,11,15,3,7,9; VIA S MARGHERITA 3,5,7,SN; VIA S.GIOV.DEL TORO 33,SN; VIA SAMBUCO 16,17,18,19,21,22,24,25,27,31,32,33,33B,34,36,37,38,39,40,41,43,47,51,55,61,66,67,SN; VIA TORRE CIVITA 1,10,11,19,4,5,8,9,SN; VIA TRINITA 2,4; VIA VESCOVADO 16,18,20,6,8,SN

Comune di Scala

PIAZZA MINUTA 1,2,SN; PIAZZA S GIOVANNI 1,18,5,SN; PIAZZA S PIETRO 12,15,19,19A,2,20,26,26D,30,55,8,SN; VIA ACQUABONA 4,SN; VIA ACQUACCIOLA 10,11,12,13,14,16,17,18,2,20,22,23,25,30,31,32,32/1,32/2,33,3A,5,61A,7,9,9B,9C,9E,SN; VIA ANNUNZIATA 1,11,12,13,15,16,17,21,22,32,4,5,7,9,SN; VIA BOTTEGA CAMPIDO 1,10,SN; VIA BOTTEGA MINUTO 1,SN; VIA CAMPIDONICO 11,14,2,23,2A,4,6,8,SN; VIA CAMPO LA VIGNA SN; VIA CASA BANDINO SN; VIA CASA ROMANO 10,16,19,2,7,SN; VIA CASA VERRONE 2,4,5,SN; VIA CIMITERO SN; VIA D AMATO VINCEN 35,8,9,SN; VIA FAVARA 10,12,14,17,2,20,6,8,9,SN; VIA FICUCIELLO 13,14,16,23/A,39,4,6,7,9,SN; VIA FRA SASSO GUIDO 1,13,14,15,17,17A,19,31,6,8,9,SN; VIA FRITTO 13,15,5,9,SN; VIA GROTTE 1,3,4,5,SN; VIA LA ROSSA 6,SN; VIA LUOGO 7; VIA MANSI GAETANO 5; VIA NOCE 1,3,4,8,SN; VIA PETRARO 1000,31,SN; VIA PISACANE 10,2,3,5,7,SN; VIA PRESTOFE 1,10,SN; VIA PUNTA D AGLIO 6,sn; VIA PUNTA GRANDE 5,9,SN; VIA ROSCA 1,2,22,3,4,6,7,8A,9,SN; VIA S ANDREA PANDO 11,12,15,21,23,5,7,9,SN; VIA S CATALDO 1,11,13,14,15,2,3A,4,5,7,9A,9B,9C,SN; VIA S EUSTACCHIO 3,4,6,7,SN; VIA S FILIPPO NERI 11,11/1,13,18,4,SN; VIA S GIOVAN DECOLL 1,3,5,SN; VIA S MARIA CARMINE 1,10,11,12,14,17,19,21,24,26,27,28,3,6,7,SN; VIA S MARIA 10,5,6,SN; VIA S. JANNI 4,7,9,SN; VIA SCALESE 1,10,2,3,3B,4,4/2,6,8,SN; VIA SEGGIO 1,10,11,12,13,15,16,18,19,2,20D,21,21/1,23,24,25,26,27,28,29,3,3/3,30A,30C,31,32,34,35,37,39,4,41,41 B,44,46A,47,49,5,6,66,7,8,9,95,I.P.,SN; VIA TORRICELLA 1,16,18,23,26,27,29,3,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,47,51,SN; VIA TRARA 2; VIA TUORO 10,13,17,19,2,20,22,3,4,6,7,8,9,sn; VIA VALLE DELLE FER 1,15

Comune di Tramonti

PIAZZA CAMPINOLA 1,49,5,9,SN; PIAZZA CESARANO 1,10,11d,12,14,16,17,2,20,24,26,28,3,4,7,8,83,9,SN; PIAZZA CHIESA CAPITIGN I.P.; PIAZZA CORSANO 1,10,101,103,107,109,11,111,119,12,127,13,14,15,18,19,20,21,23,25,29,3,33,37,39,4,47,5,51,59,61,63,67,7,79,8,97,D15,SN; PIAZZA GETE 1,10,13,15,18,2,21,26,3,30,31,33,36,4,40,43,5,61,7,8,SN; VIA BOLVISIO GETE 104,14D,78,90,95,SN; VIA CAMERA CESARANO 10,19,25,29,31,35,40,43,45,46,SN; VIA CAPITIGNANO 1,10,141,147,163,165,173,177,18,2,36,SN; VIA CARDAMONE GETE 10,11,12,18,2,22,24,27,29,3,30,32,4,42,48,5,6,7,75,8,SN; VIA CASA AMARANTE 5,65,67,73,77,SN; VIA CASA DE ROSA SN; VIA CASA LAURO 11,125,131,14,15,18,19,2,3,30,32,36,40,46,47,5,53,54,56,64,66,72,76,78,8,80,9,SN; VIA CASA SANTE GETE 10,4,8; VIA CASA SERRE GETE 14,17,22,23,38,40,42,9; VIA CASTELLO S MAR 22,24,8,9,SN; VIA CHIUNZI CAMPIN 1,100,102,110,112,118,13,132,136,138,14,140,144,148,15,168,172,176,178,18,25,28,33,35,36,38,41,42,43,44,45,48,49,50,51,52,53,58,60,62,64,66,68,70,74,82,86,88,9,92,SN; VIA CONCA PIETRE 1,12,14,16,2,5,8,9; VIA CROCE CAPITIGN 1,11,12,13,17,18,2,20,24,34,36,38,38A,4,5,52,7,SN; VIA D ARAGONA 14,16,20,26,30,35,9,RF,SN; VIA DE MATTEIS CAP 1,10,11,15,16,19,2,20,21,29,3,3/A,33,35,39,4,6,SN; VIA DE VIVO PIETRE 1,10,12,13,14,18,2,21,22,26,9,SN; VIA DI LIETO CESAR 10,11,12,13,14,15,16,17,18,2,20,21,22,23,24,25,26,28,29,3,32,33,35,36,4,41,42,46,47,48,4P,5,58,59,61,63,65A,67,7,71,77,8,81,89,9,RF,SN; VIA DI SALVIO CESAR 13,31,SN; VIA FALCONE CESARAN 10,11,14,15,16,19,22,24,26,30,36,4,42,43,46,49,55,57,59,63,69,9,A1,A3,B1,B3,C1,C3,C4,SN; VIA FALCONE PIETRE 1,115,12,13,14,17,2,21,25,3,4,5,6,7,8,SN; VIA FISCALE PIETRE 13,30,SN; VIA FONTANIELLO 24,SN; VIA FORIA CESARANO 1,10,13,15,16,19,2,21,22,23,29,3,30,34,38,4,5,55,6,7,73,SN; VIA GETE 1,112,114,122,124,132,16,2,20,22,3,31,34,35,36,4,5,6,60,66,7,74,78,79,8,80,82,84,88,92,93,SN; VIA GIORDANO CAPIT 1,11,12,13,14,15,17,19,2,22,27,3,30,31,36,38,45,49,5,50,52,53,55,58,61,63,67,69,7,73,8,9,SN; VIA GIORDANO GETE SN; VIA IUMMIELLO CORS 19,21,27; VIA LANARIO GETE 11; VIA LAURO CORSANO 15,22,26,31,33,35; VIA MARATEA CAMPIN SN; VIA MUNICIPIO POLVI 1,12,13,14,16,18,19,2,20,22,3,30,34,36,38,4,9,SN; VIA ORSINI R 14,18,22,24,28,3,30,32,38,42,45A,46,SN; VIA PALOMBA PIETRE 10,16,18,32,36,38,5,6,8,9,SN; VIA PAPPALARDO CORS 113,18,20,5,75; VIA PARTICELLE CORS 13,19,26,33,34,7,SN; VIA PEPE CAMPINOLA 1,10,2,21,4,64,8,I.P.; VIA PIANO S FELICE 109,11,15,25,3,31,41,47,SN; VIA PUNTA DI CROCE 26,SN; VIA RICCIO CAMPINOL 10,17,18,2,21,22,3,34,35,4,40,43,47,5,51,61,65,8,9,SN; VIA ROMANO PIETRE 10,18,5,8/B,SN; VIA ROMANO PONTE 13/A,8; VIA S FELICE PIETRE 1,101,103,109,11,114,117,12,120,125,126,128,13,133,137,138,14,149,15,151,155,16,17,18,19,2,22,26,27,28,29,3,3/C,30,32,33,36,38,4,42,44,45,5,50,51,52,56,58,59,6,60,61,63,66,67,68,7,70,71,73,75,76,77,79,8,82,87,88,9,91,92,93,95,97,98,9A,9B,I.P.,SN; VIA S SEBASTIANO 10,11,17,2,21,23,25,25A,27,29,30,36,37,5,7,8,9,SN; VIA SASSO PIETRE 21,SN; VIA SERRA GETE 16A,19; VIA TORINO GETE 1; VIA TORRE PIETRE 11,13,15,18,6,7,9; VIA VACCARO 1,10,100,104,107,108,10D,110,113,115,117,119,12,13,17,22,26,28,32,35,36,42,47,52,54,55,56,58,6,63,64,66,68,70,72,74,77,8,80,81,82,85,9,91,97,SN; VIA VITAGLIANO CAPI 1,10,12,13,15,16,17,18,19,2,24,25,28,2C,3,30,32,36,4,42,46,48,50,6,8,9/B,sn

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni o per la segnalazione guasti potete rivolgervi al numero verde 803500 oppure scaricare l’app per smartphone gratuita “Guasti e-distribuzione”.