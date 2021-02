Costiera Amalfitana: Nuova “immagine” per la Festa del Libro in Mediterraneo. Per la XV edizione al via i nuovi concorsi

Nuova “immagine” per la Festa del Libro in Mediterraneo. Per la XV edizione al via i concorsi “Giardino Segreto dell’Anima” e “Caro Amore ti scrivo…”

Cambia l’immagine di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo. Il restyling in occasione della XV edizione, dal 21 maggio all’11 luglio 2021, è firmato dalla Vitruvio Entertainment. “Non potevamo lasciar passare sotto traccia una ricorrenza così importante: quindici anni di un evento che è ricercato appuntamento culturale in Costiera Amalfitana, nazionale ed europeo.” – sottolinea il direttore organizzativo di ..incostieraamalfitana.it Alfonso Bottone – “I giovani “talenti” della Vitruvio, officina artistica salernitana, ci hanno offerto l’occasione di curare una nuova dimensione mediatica della Festa del Libro in Mediterraneo, che ci ha colpito positivamente”. E così la nuova immagine punta su tre concetti chiave: il frontone del duomo di Amalfi, a marcare la territorialità del festival, che si regge sui libri, simboli identitari dell’evento e di ciò che esalta, la Cultura, e infine il calamaio a richiamare la “scrittura”. Con l’uso dei colori “classici” della Costiera Amalfitana: il blu del cielo e del mare, il verde dei monti e dei giardini, il giallo del limone.

Non si ferma intanto l’organizzazione della XV edizione della Festa del Libro in Mediterraneo con il “lancio” degli ultimi concorsi nazionali, a partire dal Premio “Giardino Segreto dell’Anima” di poesia edita o inedita, in lingua italiana, sul mondo dei fiori e delle piante. Scadenza di partecipazione il 30 Aprile. Consegna dei premi nel suggestivo giardino botanico sperimentale della famiglia Telese-De Marco, in località Campinola di Tramonti, il 25 giugno. E il Concorso “Caro Amore ti scrivo…”, che intende premiare l’autore o l’autrice di un WHATSAPP d’amore inviato il giorno di San Valentino al proprio partner. Scadenza di partecipazione il 15 Febbraio, con cerimonia di premiazione il 23 Aprile, nell’ambito di “Atrani Muse al…Borgo” 2021. Evento quest’ultimo che segna la sua sesta edizione, con altri due appuntamenti il 9 e il 16 aprile. Nello stesso mese sarà Minori ad ospitare l’8a edizione di “èPrimavera…fioriscono Libri”: tre appuntamenti il 10, 17 e 30 Aprile.

Ma fervono anche i preparativi per la cerimonia di premiazione, il 20 Marzo a Cetara, dei vincitori della 7a edizione di “…e adesso raccontami Natale”, concorso nazionale di poesie in lingua italiana e in vernacolo, racconti brevi, filastrocche, favole/fiabe.