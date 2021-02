Costiera Amalfitana: la meta più romantica al mondo secondo Independent. Il portale Independent Online ha stilato una graduatoria delle località più romantiche al mondo per le vacanze. Al primo posto di questa classifica c’è proprio la nostra Costiera Amalfitana:

“Famosa per o pittoreschi villaggi di pescatori dipinti a pastello, la Costiera Amalfitana è un tratto di costa frastagliata che corre lungo il confine meridionale della Penisola Sorrentina. Lo straordinario paesaggio mediterraneo attrae i turisti con i suoi panorami mozzafiato e la maestosa esposizione di meraviglie naturali e culturali. Un luogo privilegiato per matrimoni e luna di miele, scoprirai che è il luogo ideale per gli innamorati – si legge – Trascorri giornate rilassandoti sulle spiagge ammirando ampie vedute delle montagne che scendono dritte nel mare. Famosa per i loro limoni, simbolo della Costiera Amalfitana, i visitatori possono godersi una giornata nei “limoneti”.