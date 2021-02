Costiera Amalfitana, completato il primo ciclo di vaccinazioni per gli over 80. Oggi, sabato 27 febbraio 2021, è stato completato il primo ciclo di vaccinazioni per i cittadini over 80 della Costiera Amalfitana, presso il Presidio Ospedaliero Costa d’Amalfi di Castiglione.

Sono state somministrate 102 dosi del vaccino Pfizer inoculate su altrettante persone nella sola giornata di oggi.

La campagna di vaccinazione anti-COVID proseguirà domani, domenica 28 febbraio: è, infatti, in programma la somministrazione di altre 108 dosi.

Le vaccinazioni riprenderanno poi il prossimo week end, sempre per due giorni.

Da metà marzo invece inizierà la somministrazione della seconda dose prevista per il vaccino Pfizer.

In foto, il primo vaccinato, un uomo di Atrani.