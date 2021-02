Costa d’Amalfi. Maria Giuseppa Del Pizzo: 4 anni dalla sua scomparsa

Costa d’Amalfi. Sono passati quattro anni dalla morte della professoressa Maria Giuseppa Del Pizzo, già preside a Positano, Maiori, Acerno, Ravello. Aveva dedicato la sua esistenza e tutte le sue energie alla scuola: dico meglio, all’istruzione, alla formazione, all’educazione di più generazioni. Sia come come docente di materie letterarie, sia – e, ancora di più – come dirigente. Con la passione di cui era capace, con professionalità, con determinazione.

Il suo ricordo rimane vivo in quanti l’hanno conosciuta e apprezzata.