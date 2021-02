Costa d’Amalfi: frana anche a Vietri sul Mare. Strada bloccata

Frana a Vietri sul Mare – anteprima di Positanonews. Una giornata che non smette di riservare sorprese in Costiera amalfitana. Dopo l’asfalto spaccato a Casa Rossa, frazione di Ravello, che ha portato alla chiusura della strada, c’è stata una frana anche a Vietri sul Mare. Intorno alle 14:30 circa le pietre hanno invaso Via Benedetto Croce, la strada che collega Vietri e la Costa d’Amalfi a Salerno.

Come si può vedere nelle foto, la strada non risulta percorribile a causa dei grossi massi che hanno colpito anche un’auto che stava transitando. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia. Seguiranno aggiornamenti.

Continuano i danni in Costiera Amalfitana a causa del maltempo. Come ben sappiamo, infatti, si tratta di un territorio molto fragile, il quale, soprattutto in questi periodi di forte pioggia, sono più esposti al rischio idrogeologico.