Costa d’Amalfi: “buon compleanno a Francesco Proto”

Il Costa d’Amalfi porge i suoi migliori auguri di Buon Compleanno ad un suo tesserato: “Oggi facciamo tanti auguri al nostro GUERRIERO, un combattente nato che difende con onore i colori della propria terra. Un ragazzo speciale che, fin dal primo giorno, ha fatto dell’umiltà e del lavoro il suo credo. TANTI AUGURI DI BUON COMPLEANNO a Francesco Proto, The Viking”. Il centrocampista del Costa d’Amalfi è nato a Maiori ed oggi compie 22 anni. Il ragazzo ha mosso i suoi primi passi nel calcio con la Salernitana U17 per poi passare all’U19 e poi in altre squadre tra cui il Cassino, il Corigliano e l’Agropoli. Al Costa d’Amalfi è aprrodato a luglio dell’anno scorso.