Coronavirus, situazione invariata a Positano: restano 4 le persone attualmente positive. Ecco l’aggiornamento Covid-19 del Comune di Positano, in Costiera Amalfitana:

Attualmente risultano quattro persone positive al covid-19.

Oggi non si registrano casi positivi.

Facciamo appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini a rispettare le regole e limitare i contatti al proprio ambito familiare.

In questo momento è importante non abbassare la guardia.

Dal centro operativo di protezione civile si comunicano i dati giornalieri nella grafica sottostante.