Coronavirus, oggi in Italia in leggero aumento il numero dei positivi: sono 12.074. Secondo quanto riporta il Messaggero sulla base dei dati forniti dalla protezione civile nel nuovo bollettino giornaliero, si registrano oggi 12.074 nuovi contagi (ieri erano 10.386) e 369 morti. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 294.411, con l’indice di positività che si attesta al 4,1%. Lo rende noto il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono, poi, 16.519 i dimessi/guariti, per un totale di 2.268.253. Sono 2.043 le persone ricoverate in terapia intensiva (-31 rispetto a ieri). Il totale dei ricoverati con sintomi è pari a 18.274, in calo. Le regioni più colpite sono Lombardia (1.764 casi), Campania (1.575), ed Emilia-Romagna (1.025).