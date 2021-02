Coronavirus, negli ultimi giorni 9 nuovi casi a Vico Equense: il totale dei positivi è ora 40.

Vico Equense – Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ha pubblicato il nuovo report dei dati sull’emergenza Covid-19, aggiornato a ieri sera. Da venerdì scorso, 12 febbraio, a oggi, l’incremento dei nuovi positivi è di 9 unità, che porta il totale a 40. La prevenzione resta elemento imprescindibile per spezzare la catena di contagi e prevenire nuovi focolai. Anche questa settimana prosegue la campagna di screening attraverso test rapidi antigenici completamente gratuiti.I tamponi sono riservati a tutti i cittadini di Vico Equense, e sono prenotabili fino a venerdì prossimo alle ore 12. Basta collegarsi al sito della città di Vico Equense (www.comunevicoequense.it) e compilare il form, successivamente sarà pubblicato il calendario dei prelievi, che saranno eseguiti domenica 21 febbraio, nelle tre postazioni situate a Moiano (sede AVF), Fornacelle (edificio scolastico) e Vico centro in piazzale Siani, nuova casa comunale, dalle 09.00 alle 13.00. Anche se non prenotati è possibile effettuare lo screening.