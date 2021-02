Coronavirus. La generosità della Farmacia Russo di Ravello: donazioni alla Millenium Costa d’Amalfi. Riportiamo di seguito quanto hanno scritto i volontari della P.A. Millenium Costa d’Amalfi sulla loro pagina Facebook come ringraziamento per la generosità della Farmacia Russo di Ravello:

“L’opera umana più bella è di essere utile al prossimo.”

(Sofocle)

Ringraziamo sentitamente, la Dott.ssa Tonia ed il Dott. Gerardo, della FARMACIA RUSSO di Ravello, per averci donato materiali di consumo, utilizzati quotidianamente nei servizi di trasporto – dimissioni e per le assistenze Covid-19, rimpinguando provvidenzialmente le nostre scorte!

Sono ormai mesi, che questa collaborazione fattiva, ci ha permesso di dare pronta risposta alle esigenze della collettività, garantendo tempestività e risorse per il crescente fabbisogno, di presidi sanitari.

UNITI OLTRE OGNI TEMPESTA!