Coronavirus in Costiera Amalfitana: ieri 3 nuove positività a Scala e 17 guarigioni. Pubblichiamo il bollettino dei dati relativi al contagio da Coronavirus in Costiera Amalfitana, aggiornato alle ore 23.59 di martedì 2 febbraio 2021. Nella giornata di ieri sono stati registrate 3 nuove positività, tutte nel Comune di Scala, dove il totale dei casi sale a 4.

Qui, considerato l’esito del tampone da ripetere del Consigliere Comunale, Lorenzo Esposito Afeltra, in via precauzionale oggi, ,ercoledì 3 Febbraio 2021, gli Uffici Comunali saranno chiusi per consentire la sanificazione dei locali.

Al contempo, le guarigioni superano di gran lunga i nuovi casi e sono 17, così distribuite: 2 a Minori e 15 a Ravello.

Il totale degli attualmente positivi è 78. Il totale dei guariti è di 1089. Di seguito la tabella con i dati elaborata dalla Redazione di Positanonews sulla base dei dati forniti dai COC dei Comuni.