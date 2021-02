Coronavirus in Costiera Amalfitana: ieri 13 nuovi positivi e 5 guariti. Il totale dei casi attuali è 120. Pubblichiamo il bollettino dei dati relativi al contagio da Coronavirus in Costiera Amalfitana, aggiornato alle ore 23.59 di martedì 9 febbraio 2021. Nella giornata di ieri sono stati registrate 13 nuove positività, così distribuite: 2 ad Atrani, 5 a Ravello e 6 a Vietri sul Mare.

I positivi ad Atrani salgono a quota 6, con le due persone risultate positive ieri, le quali sono state contagiate al di fuori del territorio comunale. L’amministrazione comunale ricorda che non è il momento di abbassare la guardia, invitando a continuare ad adottare tutte le norme di igiene che ormai ci accompagnano dal mese di marzo.

Tornano a salire i contagi anche a Ravello, dove sono state registrate 5 nuove positività, che portano il totale dei positivi attuali a quota 15.

15 positivi totali anche a Vietri sul Mare, dove ieri si è potuto contare un aumento di ben sei concittadini positivi al virus.

Al contempo, le guarigioni sono 5: 2 a Maiori, 1 a Minori e 2 a Ravello.

A Minori, dove il totale dei casi attuali scende a 8, in seguito alla positività di un docente è stato disposto lo screening scolastico per gli alunni in data di venerdì 12 febbraio 2021. Per le classi quinta elementare, seconda e terza media, lo screening sarà obbligatorio, mentre per le restanti sarà su base volontaria. Con partenza alle ore 9.00 e per finire alle ore 13.00, il sindaco Andrea Reale auspica una larga partecipazione.

Il totale degli attualmente positivi è 120. Il totale dei guariti è di 1119. Di seguito la tabella con i dati elaborata dalla Redazione di Positanonews sulla base dei dati forniti dai COC dei Comuni.