Coronavirus: “Fra 15 giorni la variante inglese sarà prevalente, abbassare ora l’Rt”

“Fra 15 giorni la variante inglese sarà prevalente, abbassare ora l’Rt”.

Alla fine di febbraio la variante inglese sarà presente in un nuovo contagiato su due in Italia e nel mese di marzo “arriverà a essere prevalente, grazie alla maggiore capacità di infettare”. Lo afferma l’epidemiologo Alessandro Vespignani in un’intervista a Repubblica, sottolineando che “Sars-Cov-2 e la variante inglese diventeranno tutt’uno. Per i ceppi del passato ci sarà sempre meno spazio”.

“L’aumento della prevalenza non si può fermare, è solo questione di tempo. Essendo più contagioso il ceppo inglese tenderà a soppiantare gli altri” sottolinea Vespignani che invita alla cautela aperture e a tenere costantemente sotto controllo l’Rt. “Il ceppo britannico ci renderà la vita più dura e le misure tradizionali potrebbero non bastare”. L’aumento da un lato “non si tradurrà automaticamente nelle curve ripide che abbiamo visto in Gran Bretagna. Molto dipenderà da noi e dalla capacità di mantenere sotto controllo l’Rt”, spiega, ma dall’altro “dati preliminari di questi giorni indicano che possa causare anche una malattia più grave”.

Vespignani aggiunge che “quello che noi possiamo fare è ridurre il numero assoluto dei nuovi casi. Se riusciremo a mantenerlo basso, la situazione resterà contenibile. Ma è adesso che è importante agire. Le prossime due settimane saranno quelle che probabilmente vedranno raddoppiare la prevalenza dal 25% al 50%. La curva dei nuovi positivi per il momento ci sembra piatta o quasi, ma dobbiamo stare molto in allerta. Quando vedremo i contagi risalire rapidamente, sarà troppo tardi”.

Fonte Huffingtonpost