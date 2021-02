Coronavirus, due nuovi positivi ad Atrani: sono 6 le persone attualmente positive. Aggiornamento Covid del Comune di Atrani, in Costiera Amalfitana.

Registriamo oggi ancora due nuovi casi di positività al Covid-19 sul territorio comunale.

Le persone positive sono state contagiate da al di fuori del territorio comunale di Atrani, a seguito di un momento di convivialità in un paese della costiera in cui è scoppiato un focolaio di Covid.

Attualmente ad Atrani risultano 6 persone positive.

Invitiamo i cittadini di Atrani a continuare ad adottare tutte le norme di igiene che ormai ci accompagnano dal mese di marzo.

Tutte le comunicazioni relative al Covid sul territorio comunale di Atrani saranno pubblicate con trasparenza su questa pagina previa comunicazione ufficiale dell’Asl.

Ricordiamo inoltre che chi rientra in un tracciamento deve mettersi in quarantena fiduciaria non appena riceve tale notizia, senza eccezione alcuna, attenendosi

alle indicazioni.

Ora non è il momento di abbassare la guardia!