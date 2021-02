Coronavirus, De Luca: “Fine settimana decisivo, Campania fuori dalla zona gialla se continuiamo così”. Anche oggi, come oramai usuale per ogni venerdì dall’inizio della pandemia, alle 14.45 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, durante la diretta settimanale per gli ultimi dati sul virus, ha fatto il punto della situazione sull’andamento dei contagi, sulla campagna vaccinazioni e sulla situazione delle scuole.

“L’epidemia galoppa. Abbiamo di nuovo le corsie di ospedali quasi ingolfate, per fortuna non ancora le terapie intensive ma ci stiamo avviando, avendo davanti il pericolo delle varianti. Siamo alla vigilia di un fine settimana nel quale avremo il Carnevale e la festa di San Valentino. In un Paese nel quale i livelli di controllo sono ridotti a zero, è indispensabile che vi siano decisioni efficaci di contenimento degli assembramenti da parte del Ministero della Salute. Se in questi giorni avremo le strade e le piazze nelle condizioni dello scorso fine settimana, dovremo aspettarci nelle settimane successive una vera e propria esplosione di contagi nel nostro Paese. Riteniamo urgenti e indispensabili misure nazionali di prevenzione e contenimento”.

Per quanto riguarda le scuole, ha aggiunto che la decisione è quella di lasciare la responsabilità ai sindaci: “Spesso si nascondono dietro le ordinanze della Regione Campania, invece devono assumersi la loro responsabilità in base al numero dei contagi che abbiamo comunicato”. Dunque non ci sarà nessuna ordinanza specifica per obbligare le scuole a tornare in Dad ma ogni sindaco, a seconda del numero dei contagi, deciderà se continuare con le lezioni in presenza o tornare alla didattica a distanza.