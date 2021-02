Coronavirus. Boscoreale, doppio lutto: muoiono madre e figlia. Ce ne parla Gaetano Angellotti in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Una famiglia di Boscoreale devastata dal Covid- 19. Il virus si è portato via una donna di 61 anni, Fortuna Longo, e qualche ora più tardi la madre di 81, un’insegnante della scuola Santa Maria la Bruna di Torre del Greco. residente nella zona rurale di Boscoreale molto conosciuta e stimata, è deceduta all’ospedale di Nola. La scuola di Torre del Greco dove insegnava era stata chiusa il primo febbraio scorso a seguito della positività di tre bambini, un collaboratore scolastico e cinque docente. La 61enne era stata ricoverata d’urgenza la scorsa settimana a seguito di un improvviso peggioramento delle sue condizioni, dopo che era risultata positiva al tampone. Sua madre, invece, si è spenta qualche ora prima all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Una doppia tragedia che ha sconvolto l’intera comunità che si è stretta al dolore della famiglia, che in queste ore, oltre tutto, è costretta a continuare a combattere la sua personale battaglia contro il virus. Il figlio dell’insegnante deceduta, e nipote della donna più anziana, infatti si trova a sua volta ricoverato in un altro ospedale ancora, al Cotugno di Napoli, anch’egli affetto dal Covid. Ma per fortuna nel suo caso le condizioni di salute sono in costante miglioramento. Il giovane non sa – non ancora – che il virus ha seminato morte e dolore nella sua famiglia, portandosi via le donne più importanti della sua vita: sua madre e sua nonna. A chiudere il terribile quadro della situazione, il fatto che anche il marito della donna risulta contagiato, ma per fortuna è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare.

Boscoreale sta vivendo il suo periodo peggiore da quando è scoppiata la pandemia. Il tasso di positività è in costante aumento a l’unità di crisi della Campania ha diramato un alert per i prossimi giorni, invitando il sindaco ad adottare misure urgenti per contenere la diffusione dei contagi. Contagi che ora stanno interessando tutte le fasce di età della popolazione, in particolare quella scolastica. Una situazione drammatica che ha spinto il sindaco Antonio Diplomatico a chiudere le piazze del territorio in concomitanza della festa di Carnevale e prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 20 febbraio.

Situazione delicata anche a Torre del Greco, dove oggi si terrà un incontro urgente per valutare l’ipotesi di chiudere le scuole in presenza e disporre la didattica a distanza per tutti gli istituti cittadini. Alle ore 10.30 a palazzo Baronale, il sindaco Giovanni Palomba incontrerà il responsabile dell’unità di prevenzione dell’Asl Napoli 3 Sud, Vincenzo Sportiello, il dirigente e l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune, Luisa Sorrentino ed Enrico Pensati; il Dirigente del Centro operativo comunale Salvatore Visone. La discussione verterà sull’incremento «della curvatura dei contagi in città e sugli eventuali provvedimenti da adottare in riferimento alle scuole del territorio». «Sono in contatto con tutti i dirigenti scolastici – afferma il sindaco Palomba – e più di un plesso segna un numero di contagi allarmanti. Dispiace dover prendere queste decisioni ma ancora una volta, con la scaricabarile su noi primi cittadini, siamo purtroppo rimasti soli».