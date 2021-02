Coronavirus, alert rientrato a Meta: scendono a 31 i casi attuali. Buone notizie da Meta, in Penisola Sorrentina: il Comune ha avuto la notizia che l’alert ricevuto nel corso delle scorse settimane dalla Regione Campania è rientrato. Inoltre, come rende noto Il Consigliere Delegato Corrado Soldatini. oggi si registrano 3 guarigioni e 2 nuove positività, che portano il totale dei casi positivi a 31.

Il sindaco di Meta, Giuseppe Tito, inoltre, ribadisce che il paese non è mai stato in zona rossa ma che, a seguito proprio degli alert, erano state prese delle misure precauzionali ulteriori. Attualmente, come conseguenza del fatto che la Campania è entrata in zona arancione, l’ordinanza è stata revocata: le uniche misure da seguire, dunque, sono quelle nazionali.

Di seguito gli aggiornamenti del Comune sulla situazione attuale:

Alert Regionale rientrato: continuiamo così.

Registriamo 3 guarigioni e 2 nuove positività:

2 donne di 55 e 24 anni appartenenti a nucleo familiare con precedenti positività

Attualmente sul nostro territorio sono presenti quindi 31 casi positivi al COVID-19

SI INVITA A COMUNICARE POSITIVITÀ RILEVATA DA SCREENING ANTIGENICO EFFETTUATA IN LABORATORI PRIVATI O ALTRI COMUNI

Invitiamo tutti a rispettare e seguire norme base anti covid

per COMUNICARE positività o guarigioni allegare alla mail l’esito del tampone sindaco@comune.meta.na.it

in alternativa numero dedicato UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO 0810812275

Orari:

Lunedì-mercoledì-venerdì 8/14

Martedì-Giovedì 8/17