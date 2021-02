Coronavirus, a Tramonti 7 nuove positività: il totale dei casi sale a 24. Riportiamo di seguito l’aggiornamento Covid del Comune di Tramonti:

Registriamo 7 nuovi casi di positività, di cui due sintomatici. Tutti sono legati a casi precedenti ed erano già in quarantena da diversi giorni. Contestualmente, registriamo 2 guariti.

Il totale dei positivi sul territorio, dunque, sale a 24.

Ribadiamo anche questa volta che non è il momento di abbassare la guardia. Ormai le regole da rispettare le avete bene in mente: distanziamento sociale, mascherina e lavaggio frequente delle mani.

Puntualizziamo ancora una volta che chi è stato individuato quale contatto da sottoporre a tampone DEVE RIMANERE A CASA in attesa del test e del suo esito.