Coronavirus, a Ravello un nuovo caso positivo: si tratta di un’alunna della scuola secondaria. A darne la notizia ai cittadini è stato un avviso pubblicato sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Ravello, in Costiera Amalfitana. Riportiamo di seguito il post:

Il nuovo caso di positività è riferito ad un’alunna frequentante la Scuola secondaria di primo grado di Ravello.

Tutti gli alunni della classe con i docenti ed il personale ATA sono già posti in quarantena in attesa di essere sottoposti al tampone molecolare.

È stata già disposta la sanificazione del plesso scolastico di Via Roma e degli scuolabus.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti.