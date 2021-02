Coronavirus, a Piano di Sorrento due guarigioni e nessun nuovo contagio. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Piano di Sorrento, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Carissimi

Il Dipartimento di Prevenzione dellAsl e l’Unità di Crisi Regionale mi hanno comunicato 2 guarigioni e nessuna nuova positività al Covid19 di nostri concittadini.

La situazione ad oggi al nostro Istituto Comprensivo:

8 alunni ( 5 Primaria 2 Secondaria 1 Infanzia) e 2 insegnanti ( 1 Primaria 1Secondaria) positivi al Covid19;

14 docenti in quarantena ( 7 Primaria 7 Secondaria) 103 alunni in quarantena (42 Primaria 61 Secondaria).

La situazione è sotto monitoraggio continuo dal dirigente scolastico dal responsabile dellUOPC dellAsl dall’assessore alla Pubblica Istruzione e dal sottoscritto.

Ieri è stato effettuato screening antigenico su 209 cittadini di cui 9 sono risultati positivi e dovranno effettuare tampone molecolare di conferma.

Gli attuali positivi della nostra città sono tutti nuclei familiari.

La raccomandazione è di non organizzare riunioni o feste al proprio domicilio. Non è il momento.

Senso civico e responsabilità a partire dai noi stessi e dalle nostre famiglie

Vi esorto a rispettare le norme anticontagio:

1) Evitare assembramenti anche al proprio

domicilio

2) Uso corretto della mascherina

3) Lavaggio delle mani

Per prenotazioni screening antigenico Covid19:

http://tinyurl.com/pianoscreening