Coronavirus, a Meta 2 nuovi positivi e 13 guariti: il totale scende a 52. A dare la buona notizia è stato direttamente il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

Registriamo 13 guarigioni e 2 nuove positività: 1 donna di 25 anni (collegata a nucleo familiare con precedenti positività) ed 1 donna di 51 anni.

Attualmente sul nostro territorio sono presenti quindi 52 casi positivi al COVID-19.

SI INVITA A COMUNICARE POSITIVITÀ RILEVATA DA SCREENING ANTIGENICO EFFETTUATA IN LABORATORI PRIVATI O ALTRI COMUNI

Invitiamo tutti a rispettare e seguire norme base anti covid

per COMUNICARE positività o guarigioni allegare alla mail l’esito del tampone sindaco@comune.meta.na.it

in alternativa numero dedicato UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO 0810812275

Orari:

Lunedì-mercoledì-venerdì 8/14

Martedì-Giovedì 8/17