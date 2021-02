Coronavirus, a Massa Lubrense controlli sugli ingressi in paese.

L’amministrazione comunale di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, guidata dal Sindaco Lorenzo Balducelli, per salvaguardare la collettività massese ha disposto misure stringenti sugli ingressi nel territorio.

Pertanto, in accordo con il Comandante Fabiano, grazie al supporto di tutto il comando di polizia locale, hanno intensificato i controlli in entrata e in uscita per garantire il rispetto dell’ordinanza restrittiva finalizzata a ridurre velocemente i casi di contagio Covid.