Coronavirus, a Massa Lubrense 9 nuovi positivi e 4 guariti. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook che riportiamo di seguito:

Vi aggiorno sui nuovi dati appena ricevuti dall’ASL Napoli 3 Sud.

9 persone sono risultate positive al tampone molecolare.

4 persone sono invece guarite.

Sono stati effettuati ulteriori 56 tamponi risultati negativi.

Attualmente a Massa Lubrense ci sono 138 persone risultate positive al CoViD-19.

In riferimento alla costituzione del comitato dei ristoratori, di cui ho parlato stamattina, colgo l’occasione per chiarire che si tratta di una iniziativa spontanea della categoria che ha chiesto il mio supporto e che io ho dato con molto piacere. Mi sembra evidente che come sindaco sostengo in ogni sede gli interessi di tutti e di tutte le categorie, come doverosamente deve fare un uomo delle istituzioni. Ma è altrettanto evidente che davanti ad iniziative di singole categorie che partono spontaneamente dal basso non negherò la mia vicinanza ed il mio supporto. Quindi da parte mia nessuna discriminazione ma rispetto e comprensione verso tutti.