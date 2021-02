Coronavirus, 6 nuovi casi in costiera amalfitana. Sono 92 gli attualmente positivi, confermato il “caso” Cetara

Riportiamo i dati relativi alla situazione epidemiologica in costiera amalfitana relativi alla giornata odierna. Oggi si registrano 6 nuovi casi di Covid-19: uno a Maiori e ben 5 a Tramonti. La bella notizia è quella che riguarda il Comune di Furore che oggi è diventato Covid-free grazie alla guarigione dell’ultimo cittadino positivo. Restano a zero contagi anche i comuni di Cetara e Conca dei Marini. Il totale dei positivi attualmente presenti sul territorio della costiera amalfitana è pari a 92.

Il “caso” Cetara , di cui parla da oltre un mese Gerardo Russomando sulle colonne di Positanonews, arrivando anche a un dibattito con valenti dirigenti della ASL di Salerno, si conferma. Zero ( 0) contagi, spiegati con lo screening massiccio fatto con i tamponi per “scovare” il coronavirus Covid-19 e così isolare e far guarire tempestivamente i contagiati e non far diffondere la pandemia.

Onore e merito anche ai cetaresi perchè anche se nel loro paese avevano fermato la diffusione del virus sono stati circondati da Vietri sul mare fino a Praiano e Positano contagi ovunque, evidentemente il fare attenzione a Natale e rispettare le regole è servito più di chiudere cimiteri e chiese.