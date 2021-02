Coronavirus, 39 nuovi casi in penisola sorrentina. Sono 518 gli attualmente positivi, ma aumentano i guariti

Riportiamo i dati relativi ai contagi in penisola sorrentina aggiornati alla data odierna. Oggi si registrano ben 39 nuovi positivi con il dato preoccupante di Sorrento con 23 contagi nelle ultime 24 ore, bilanciati da 31 guariti. A seguire Sant’Agnello e Massa Lubrense, entrambi con 6 nuovi positivi. Sono 4 invece i nuovi contagi nella città di Meta.

Sono 518 gli attualmente positivi sull’intero territorio della penisola sorrentina. Aumentano i guariti , rispetto ai nuovi contagi da Coronavirus Covid-19, questo confermerebbe quanto anche previsto da Positanonews, con l’MSC sono aumentati notevolmente i tamponi fatti e lo screening massiccio ha individuato nuovi contagiati ciò dovrebbe portare a ridurre la diffusione della pandemia , come è successo in Costiera amalfitana , dove c’è il caso Cetara rimasto a zero anche dopo Natale, proprio perchè sono stati fatti molti tamponi.

Ancora di più incomprensibile la chiusura delle scuole superiori per un mese, con danni enormi alle famiglie e agli studenti .