Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi “Senza capo né coda”

Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi senza capo ne coda. Positanonews sente Fulvio Mormile, capogruppo di minoranza a Minori, sul momento politico che si sta vivendo “Siamo preoccupati non solo per il Covid, ma anche per la crisi economica” . A livello locale quali sono le emergenze? “In questo momento il contrasto all’assurdo progetto della galleria per Maiori sulla S.S. 163 Amalfitana, i box auto e il dissesto idrogeologico che mette in ginocchio la Costiera amalfitana” . Avete fatto un coordinamento delle opposizioni, ma i sindaci hanno la Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi monca del suo Presidente, il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, sotto inchiesta dalla Procura della Repubblica di Salerno, come la vedi? “La conferenza dei sindaci è senza capo né coda, si fanno solo proclami , ma pochi fatti”