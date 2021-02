Conca dei Marini. Con l’ordinanza n.2 il Sindaco Frate dispone per domani, 3 Febbraio 2021 la restrizzione temporanea al traffico veiocolare per veicoli di larghezza superiore a 2,20 m per consentire la prosecuzione dei lavori di riqualificazione di Piazza Olmo.

L’ordinanza sarà esecutiva a partire dalle ore 15:00 del 02.02.2021 fino alle ore 00:00 del 12.02.2021 salvo proroghe