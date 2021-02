Conca dei Marini: Nuova ordinanza del Sindaco Frate. Prorogata per un’altra settimana la chiusura della scuola.

Conca dei Marini, Costa d’Amalfi. Nuova ordinanza del Sindaco Gaetano Frate con la quale viene prorogata la sospensione delle attività didattiche in presenza presso il Plesso Scolastico Infanzia e Primaria “Luigi Esposito” di Conca dei Marini, dal giorno di LUNEDI 22 febbraio 2021 al giorno di SABATO 27 febbraio 2021 compreso (salvo proroga), per fini di ulteriore misura preventiva di contrasto all’epidemia da Covid-19. Ci sono nuovi casi in paese? Restiamo in attesa di notizie ufficiali da parte dell’Amministrazione o dall’ASL.