Conca dei Marini, domani mattina lo screening scolastico presso la piazzetta S.Antonio. L’Amministrazione Comunale di Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana, comunica che domani, mercoledì 24 febbraio, presso la piazzetta S. Antonio, dalle ore 10:30, è previsto lo screening in modalità “drive in” per alunni, docenti e personale ata della scuola primaria e dell’infanzia Luigi Esposito, come da elenco fornito dalla responsabile del plesso scolastico alle Autorità Sanitarie competenti.

Si precisa che lo screening riguarderà gli scolari della classe 3a e quegli alunni che usufruiscono del servizio scuolabus.

Si raccomandano la massima partecipazione e puntualità, come richiesto dalle Autorità competenti.