Conca dei Marini: Attivo il servizio di supporto alla prenotazione al vaccino COVID-19

Conca dei Marini, Costa d’Amalfi. L’Amministrazione Comunale di Conca dei Marini informa la cittadinanza che per ricevere supporto tecnico/operativo per la prenotazione della vaccinazione Covid-19 per persone con età uguale e superiore agli 80 anni.

I cittadini possono rivolgersi al Comune, nella persona di Antonio Vuolo, dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, telefonando al n. 089.831301 int. 4.