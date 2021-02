Conca dei Marini: 31 i bambini ad aver fatto il tampone. Lunedì si torna a scuola. Questa mattina di mercoledì 24 febbraio 2021, a partire dalle ore 10.30, sono stati ben 31 i bambini ad aver fatto il tampone in modalità drive in presso la piazzetta S. Antonio, a Conca dei Marini, in Costiera Amalfitana.

Si è trattato degli alunni della scuola primaria e dell’infanzia Luigi Esposito che rientravano a far parte dell’elenco fornito dalla responsabile del presso scolastico alle Autorità Sanitarie competenti. Tra questi, gli scolari della classe terza e gli alunni che usufruiscono del servizio di scuolabus.