Comune di Minori: sottoscritto contratto di servizio per l’affidamento dei servizi cimiteriali

Minori (Costiera amalfitana). Sottoscritto ieri mattina presso uno studio notarile di Salerno il contratto di servizio per l’affidamento, per tre anni, dei servizi cimiteriali del Comune di Minori.

Presenti il funzionario del Comune, Ing. Antonio Marano, e l’Amministratore Unico della Miramare Service srl, Ing. Carmine La Mura.

“Sono molto soddisfatto di questo ulteriore risultato raggiunto dalla Società. La gestione dei Servizi Cimiteriali del Comune di Minori si aggiunge a quelle già in corso per i Comuni di Maiori e Praiano. Ringrazio l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Andrea Reale per la fiducia avuta nei confronti della Società. Un grazie anche al Segretario Comunale, Dott.ssa La Rocca, ed al funzionario, Ing. Marano, per la predisposizione della relativa documentazione.” Così l’Amministratore Unico Ing. Carmine La Mura subito dopo la firma del Contratto di Servizio.