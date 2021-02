Commissario Ricciardi. Chi la spunterà tra Enrica e Livia? Le anticipazioni dell’ultima puntata

Commissario Ricciardi, le anticipazioni.

Sta per calare il sipario sulla fortunata serie de “Il Commissario Ricciardi”, con protagonista Lino Guanciale. Lunedì prossimo (1 marzo), infatti, su Rai 1 verrà trasmessa l’ultima puntata sulle avventure del bello e tenebroso commissario della Regia Questura di Napoli. L’ultima puntata è tratta dal romanzo del 2014 “In fondo al tuo cuore. Inferno per il commissario Ricciardi” di Maurizio de Giovanni.

Anticipazioni dell’ultima puntata

Siamo a Napoli, è luglio e mancano pochi giorni alla Festa della Madonna del Carmine, anche se per Ricciardi e Maione non c’è riposo. Un noto ginecologo del Pellegrini, precipita da 20 metri, dalla finestra del suo studio. Una fine orribile che sa di suicidio, ma i troppi sospetti troveranno poi conferma in altre motivazioni.

Venendo a questioni più personali riguardanti Ricciardi, la giovane Enrica prende una drastica decisione; mentre l’intrigante Livia cerca di fare di tutto per conquistare il cuore del commissario. “Problemi di cuore” anche per il brigadiere Maione che, tra un caso e un altro, inizia a dubitare della moglie Lucia.

