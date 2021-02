Comincia oggi a Positano il corso “I CARE” dei Volontari della Croce Rossa Italiana

Positano. Comincia oggi, presso la sede del Comitato di Costa Amalfitana a Positano, il corso I CARE: sensibilizzare e diffondere le conoscenze e le prassi di un corretto rapporto con se stessi e con gli altri nelle attività e nei servizi quotidiani dei Volontari della Croce Rossa Italiana.

Il Corso è stato indetto da CRI – Costa Amalfitana per i propri Volontari, per aiutarli a comprendere le emozioni vissute nella attività di servizio, saper rispondere adeguatamente, per tutelare il benessere degli operatori di Croce Rossa e a migliorando la qualità dell’aiuto.

L’attenzione agli aspetti psicosociali è alla base della stessa missione di Croce Rossa in quanto, preparando gli interventi a favore delle persone vulnerabili, è necessario preoccuparsi di come il volontario possa ospitare la sofferenza emotiva.