Circum Napoli-Sorrento: obiettivo raddoppiare i binari

Circumvesuviana Napoli-Sorrento: obiettivo raddoppiare i binari. E’ uno dei progetti del governatore Vincenzo De Luca. Già prima di Natale, aveva parlato apertamente dell’intenzione di estendere il raddoppio dei binari Eav della linea Napoli-Sorrento almeno da Vico Equense verso il capolinea della penisola. E anche ieri, in occasione della presentazione del progetto del nuovo ospedale di Sant’Agnello, ne ha riparlato alludendo alla pianificazione del Recovery Plan: «Noi puntiamo a quelle risorse – ha detto – per completare anche le opere infrastrutturali in Penisola Sorrentina a partire dal raddoppio del fascio di binari per raggiungere Sorrento da Napoli e a opere di viabilità che consentano di mettere in sicurezza la costiera. In questo momento c’è un’emergenza in costiera amalfitana per la frana che ha distrutto la sede stradale, dovremo realizzare un viadotto perché abbiamo il blocco della mobilità da Amalfi verso Positano e Agerola. Servono vie di fuga che ci consentano di non rimanere isolati in caso di problemi idrogeologici».

L’idea piace anche ai sindaci della penisola sorrentina. Non è escluso che a proposito di questo argomento possa esserci anche un incontro nel corso delle prossime settimane con Umberto De Gregorio, amministratore di Eav. Si pensa, in pratica, a istituire una linea più veloce, in particolare tra Sorrento e Napoli, con più corse. Una sorta di «metropolitana della penisola», come già dichiarato dal sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani.