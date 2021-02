Circum direzione Sorrento: un uomo molesta una ragazza. E’ un dipendente Eav con problemi

Circumvesuviana direzione Sorrento: un uomo molesta sessualmente una ragazza portoghese che lo riprende con il cellulare. L’uomo – che viene fermato dai carabinieri – si scopre essere un dipendente dell’Eav con problemi psichici. La vicenda è stata raccontata su Facebook dal presidente dell’Eav, Umberto De Gregorio. Leggiamo il suo post:

Romanzo Eav, racconto dell’Italia. Le storie che accadono in EAV sono le storie che rappresentano l’ Italia di oggi. Qualcosa di incredibile a volte. Come oggi che un signore compie atti osceni in luogo pubblico (si masturba) sul nostro treno diretto a Sorrento. Una ragazza di nazionalità portoghese filma tutto con il telefonino, e chiama il capotreno. Il capotreno si rivolge alle forze dell’ordine.