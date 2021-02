Cilento: scherzo brutale tra amici. 14enne finisce in rianimazione con intestino bucato

Cilento (Salerno). Scherzo pesante tra amici, ragazzino finisce in rianimazione. Gli puntano la pistola del compressore all’altezza del sedere e gli perforano l’intestino. La vittima è un ragazzo di 14 anni residente in un piccolo comune del Cilento. Un autentico orrore avvenuto qualche sera fa, in un garage, dopo una pizza tra coetanei. Erano in tre, tutti tra i 12 e i 14 anni. Al giovane hanno soffiato aria nell’intestino con un compressore. Uno scherzo finito male, affermano. «Stavamo giocando, non volevamo fargli del male», si sono difesi gli altri due ragazzini.

I carabinieri del comando provinciale di Salerno – leggiamo sulla Città di Salerno – hanno avviato le indagini e, in stretto contatto con la Procura per i minorenni, stanno cercando di ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Questa la ricostruzione dei fatti. Venerdì sera il ragazzo era in compagnia di due amici. Hanno prima mangiato una pizza a casa, poi si sono spostati in un garage di proprietà di uno dei tre. Un modo per trascorrere la serata insieme, per scambiare quattro chiacchiere, per una risata in compagnia. Ma pochi minuti dopo la mezzanotte, prima di andar via, i tre ragazzi iniziano a “scherzare” con la pistola di un compressore, uno di quelli utilizzati solitamente per gonfiare le ruote delle automobili.

Uno dei tre punta la pistola alle spalle dell’amico, gli “spara” un getto d’aria sul fondo schiena e iniziano a ridere. La reazione immediata è stata di spavento. Il giovane ha insultato gli amici, ma dopo pochi minuti ha avvertito un dolore atroce al basso ventre. Rientra a casa, per pudore non dice nulla ai genitori. Va a letto normalmente ma il giorno seguente la situazione si complica, i dolori sono lancinanti, non riesce più mangiare e ha difficoltà nei movimenti. I genitori lo portano d’urgenza in ospedale e il giovane trova finalmente la forza per raccontare l’accaduto ai sanitari. Ma non c’è più tempo da perdere. La situazione è grave. I sanitari sedano il ragazzo e lo operano d’urgenza all’intestino.