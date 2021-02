Ci siamo! Entro il fine settimana inizieranno le vaccinazioni presso Villa Fondi, a Piano di Sorrento. A dare la buona notizia è stato il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che riportiamo di seguito:

«Ci Siamo! – ha scritto il primo cittadino -Carissimi, finalmente entro fine settimana inizierà nella nostra città a Villa Fondi la Campagna di Vaccinazione anti Covid-19 per tutta la Popolazione Ultraottantenne dei comuni di Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Meta e Sorrento.

Ricordiamo che si può richiedere la vaccinazione collegandosi al sito web https://adesionevaccinazioni.soresa.it/.

Per chi avesse richiesto la vaccinazione anti Covid per ultraottantenni sulla piattaforma Sinfonia nei primi giorni e non hanno potuto indicare il campo non deambulante poiché non presente, dovrà richiedere la vaccinazione a domicilio inviando una mail a hd_ecovid@soresa.it

indicando il codice fiscale dell’anziano e specificando che non è deambulante

Chi ha compiuto 80 anni di età può scegliere se registrarsi seguendo la procedura informatica facendosi aiutare da un familiare, oppure risolversi al proprio Medico di famiglia.

Per chi avesse difficoltà ad utilizzare il computer o i sussidi informatici, può rivolgersi al numero 331.26.900.26 attivo il sabato dalle 10.00 alle 13.00 attivato dal nostro comune.

Chi Prima si Prenota Prima si Vaccina».

Nel video, il servizio del Tgr.