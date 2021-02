Choc al Grande Fratello, morto il fratello della modella Dayane Mello

Quando la tragica realtà del quotidiano entra nel mondo artificiale dei media . Lutto per Dayane Mello, la modella brasiliana finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. E’ morto il fratello minore Lucas, di 27 anni. La notizia è stata data per primo da uno dei fratelli della donna, Juliano, che peraltro nel corso di questa edizione si era collegato con lei in una diretta.

Dayane Mello è uscita dal Grande Fratello Vip

Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla casa del Grande Fratello Vip: la produzione l’avrebbe avvisata dell’accaduto. Difficile capire ora se se la sentirà di rientrare per proseguire il suo percorso nel reality show. “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello”, aveva scritto Juliano Mello.

Ecco come è stata annunciata la morte del fratello di Dayane Mello



Il fratello della modella aveva proseguito dunque: “So che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno”. L’invito di Juliano era soprattutto di sostegno alla sorella Dayane, che nella casa più famosa d’Italia ha ricevuto la terribile e improvvisa notizia. Juliano ha concluso con un messaggio: “Grazie ancora per tutto. Abbracciatevi e amatevi di più, la vita è davvero corta”.

La conferma su instagram

Lo staff che cura l’account Instagram di Dayane Mello in questi giorni ha confermato il dramma: “Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato”. I collaboratori della modella hanno chiesto “di dedicare un pensiero alla sua famiglia”. E hanno concluso: “Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno”. Non si conoscono al momento le cause del decesso del giovane.