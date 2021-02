Chiusura di Corso Italia, l’appello dei commercianti di Sant’Agnello: “Così siamo isolati”

Penisola sorrentina. Problemi di viabilità per i commercianti di Sant’Agnello a causa della chiusura di Corso Italia a Sorrento. Da quando i lavori hanno preso il via tutti i commercianti posizionati lungo il tratto chiuso sono rimasti isolati dal resto, compresi i clienti che fanno difficoltà a recarsi nei locali.

Data la situazione, i commercianti hanno chiesto se i lavori si potessero fare di notte. Ma la risposta è stata di esito negativo: i lavori non possono procedere di notte sia perché hanno costi differenti sia perché i rumori disturberebbero il sonno di chi abita in zona.

Ci segnalano che, purtroppo, impossibilitati da questa limitazione i commercianti non stanno incassando nulla. Una nota dolente in un periodo che di per sé è tragico. Per consentire lavori di riqualificazione urbana e di messa in sicurezza, il tratto di corso Italia, a Sorrento, compreso tra vico I Rota e vico II Rota, sarà chiuso al transito veicolare e pedonale fino al 26 marzo prossimo.