Chi era Kurt Cobain ? Oggi avrebbe compiuto 54 anni

Chi era Kurt Cobain ? Avrebbe compiuto oggi 54 anni uno dei pionieri del Grunge mondiale, Kurt Cobain, cantante e chitarrista statunitense e fondatore dei Nirvana. La figura di Kurt Cobain per lungo tempo è stata ed è tuttora un punto di riferimento di un’intera generazione; con la sua musica ed i suoi testi, rappresenta quel disagio interno e di quella voglia di ribellarsi ad un tipo di società opprimente nei confronti dei giovani, in cui hanno sempre trovato pochissimo spazio per farsi ascoltare ed emergere. Questi sono valori che lo stile del grunge si identifica, stile di cui Cobain e i Nirvana ne sono stati in assoluto i primi fautori.

Nato il 20 febbraio 1967 ad Aberdee, Cobain già dall’infanzia dimostrò una grande predilezione verso la musica ed il rock in particolare. Ha sempre ascoltato gruppi già simbolo del genere come gli AC/DC, Led Zeppelin, Beatles e Ramones, e a quattordici anni ricevette dalla zia la sua prima chitarra con amplificatore. Tuttavia questa sua passione non venne vista di buon occhio dai genitori, con cui Kurt ebbe da sempre rapporti burrascosi ed insofferenti dovuti, sia al malessere che si era generato in lui dopo il loro divorzio a cui a dovuto assistere a soli 8 anni, sia a causa del suo carattere ribelle, al punto tale da spingerlo ad abbandonare la scuola ed il tetto familiare sulla soglia dei 18 anni ed iniziare una “vita di strada” (fatto che ispirerà poi la canzone Something in the way, tra le tracce di Nevermind. A tal proposito egli dichiarò: